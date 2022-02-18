 

Убивший семерых пациентов барий поставлялся в петербургский медцентр без госзакупок

18.02.2022, 20:54, Разное
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Компания-поставщик сернокислого бария, от которого погибли семь пациентов городского консультативного центра ГКДЦ № 1 в Санкт-Петербурге, поставляла вещество без госзакупок.
Страшная трагедия произошла в начале февраля. По версии следствия, гибель людей произошла в результате применения промышленного сернокислого бария вместо медицинского сульфата бария в процессе рентгеноскопии. Главным обвиняемым в настоящий момент является главврач ГКДЦ № 1, который поставил свою подпись под заявкой на закупку неверного препарата.

В Следственном комитете отметили, что компания-поставщик ООО «НеваРеактив» не занимается поставками реактивов в медицинские учреждения. Из-за этого неясно, как предприятие стало поставщиком ГКДЦ №1, так как в базе ЕИС Закупки отсутствует информация о контракте на поставку бария сернокислого в указанное медучреждение, несмотря на то, что она должна там быть в соответствие с требованиями 44-ФЗ.

Также отмечается, что стоимость бария сульфата для медицинских целей существенно превышает стоимость бария сернокислого для промышленности и исследований различается. Существует вероятность того, что закупка вещества для промпредприятий произошла намеренно в попытке сэкономить.

При этом Комздрав Петербурга решил самоустраниться от проблемы, хотя именно в его ведении находится ГКДЦ № 1, и именно данный комитет обязан был «держать руку на пульсе» в вопросах медицинских закупок. Все это лишний раз свидетельствует, что команда губернатора Александра Беглова совершенно не контролирует жизненно важные процессы, происходящие в Северной столице, поэтому подобная трагедия вполне может повториться.
Источник: http://sminews.ru/39166



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