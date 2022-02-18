Мнение: О начале массовой эвакуации населения ДНР в Россию

А вот это уже серьёзно.

Это вам не «обстрел детского садика».

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, его обращение передаёт «Донецкое агентство новостей».

Глава самопровозглашённой республики заявил, что президент Украины Владимир #Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о наступлении на Донбасс. Поэтому мирное население «эвакуируют». Все прибывшие в Россию будут размещены в Ростовской области.

По словам Дениса Пушилина, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Эвакуированных разместят в Ростовской области. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — подчеркнул глава республики, добавив, что сообщил руководителям предприятий и учреждений о необходимости организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны поручено обеспечить транспорт для эвакуации.

С одной стороны, это выглядит как масштабный косплей «эвакуации» персонала западных посольств и граждан из Украины. С другой, накануне учений СЯС России мы стали ещё на шаг ближе к войне, которую «никто не хотел».

Она неизбежна?

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