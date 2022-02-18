 

Мнение: О начале массовой эвакуации населения ДНР в Россию

18.02.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А вот это уже серьёзно.

Это вам не «обстрел детского садика».

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, его обращение передаёт «Донецкое агентство новостей».

Глава самопровозглашённой республики заявил, что президент Украины Владимир #Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о наступлении на Донбасс. Поэтому мирное население «эвакуируют». Все прибывшие в Россию будут размещены в Ростовской области.

По словам Дениса Пушилина, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Эвакуированных разместят в Ростовской области. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — подчеркнул глава республики, добавив, что сообщил руководителям предприятий и учреждений о необходимости организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны поручено обеспечить транспорт для эвакуации.

С одной стороны, это выглядит как масштабный косплей «эвакуации» персонала западных посольств и граждан из Украины. С другой, накануне учений СЯС России мы стали ещё на шаг ближе к войне, которую «никто не хотел».

Она неизбежна?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Свыше 20 тысяч заражений за сутки: ученые дали прогноз по коронавирусу в России

06.08 / Минцифры представило премиальную версию «Госуслуг»

16.03 / Мнение: Странная пассивность населения (с)… и Шоколадница!

24.07 / Иван Охлобыстин рассказал о возможности стать родственниками с Дмитрием Нагиевым

19.01 / Суды «оруэлли»

29.03 / Бывший агент ФБР заявил об отсутствии у США доказательств «русской угрозы»

04.03 / Ученые: Просмотр телевизора может быть полезным

29.11 / Космос должен идти на посадку

23.08 / 10 книг для тех, кто без ума от сериала “Аббатство Даунтон”

11.10 / В Кремле заявили о быстром сокращении количества ковидных коек в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика