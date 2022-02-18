NYP – «любимый президент возвращается» — Трамп объявил о скором запуске своей соцсети

Экс-глава Белого дома опубликовал первое сообщение на бета-версии своей новой платформы Truth Social, дав понять, что собирается возобновить свою активность в интернете. Официальный запуск новой соцсети, которую злые языки окрестили «клоном Twitter», может состояться уже в начале следующей недели, пишет The New York Post.



AP

Дональд Трамп готовится к своему возвращению в социальные сети. Он опубликовал своё первое сообщение на бета-версии своей новой «долгожданной» платформы Truth Social, пишет The New York Post.

«Готовьтесь! Ваш любимый президент скоро с вами увидится», — пообещал в своём посте экс-глава Белого дома. Его сын Дональд Трамп — младший продублировал сообщение в Twitter, который Truth Social надеется потеснить.

«Настало время для правды!!!» — прокомментировал он объявление отца. Твит набрал несколько десятков тысяч лайков, позволив бывшему президенту вновь попасть в самые обсуждаемые темы платформы, которая заблокировала Трампа, когда он всё ещё находился у власти, отмечает издание.

Ожидается, что сайт Truth Social будет официально запущен уже в следующий понедельник — в День президентов. Пока же создатели соцсети активно раскручивают её и «безжалостно высмеивают» Twitter и его бывшего генерального директора Джека Дорси.

В одном из рекламных объявлений новой соцсети действует персонаж Jack’s Beard (Борода Джека), в котором угадывается Дорси. Он призывает удалить с платформы аккаунт «влиятельного человека», явно подразумевая спорную блокировку Трампа в Twitter.

«Ты уверен, что хочешь это сделать? Я хочу сказать, цензура этого контента — довольно-таки серьёзное дело. Не перебор ли это?» — недоумевает собеседница Бороды Джека Джейн. «ПРОСТО СНЕСИ ЕГО», — требует он в ответ, подкрепляя слова разгневанным смайликом.

Создатели Truth Social обещают поощрять «открытый, свободный и честный глобальный диалог без дискриминации по политическим взглядам». И хотя сторонники Трампа с нетерпением ждут запуск платформы ещё с ноября, некоторым пришлось не по душе то, насколько сильно она копирует Twitter, обращает внимание The New York Post.

«По сути, это клон Twitter», — констатирует в своём микроблоге пользователь с ником Annoying Liberal (Надоедливый либерал). Другие задаются вопросом, есть ли у популярной платформы право запрещать конкурентам копировать её интерфейс.

Кроме того, очевидное сходство между Truth Social и Twitter дало некоторым повод для шуток. В одном из мемов сравнение двух соцсетей сопровождается диалогом: «Дашь списать домашку? — Конечно, только не списывай слово в слово».