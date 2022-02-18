Guardian – Великобритания планирует отказаться от программы «золотых виз»

Глава МВД Великобритании Прити Пател собирается отменить систему упрощённой выдачи виз иностранцам, готовым инвестировать в экономику страны более ₤2 млн, пишет The Guardian. Отмечается, что на такое решение повлиял российско-украинский кризис и опасения, что русские олигархи используют эту схему для отмывания денег.



AP

Великобритания собирается отменить систему «золотых виз» из-за опасений в отмывании денег русскими олигархами, пишет The Guardian. Издание напоминает, что с 2008 года эта схема позволяет людям, готовым инвестировать не менее ₤2 миллионов в британскую экономику, подать заявление на «визу инвестора первого уровня» и, таким образом, быстрее получить возможность жить в этой стране. По данным британских СМИ, за восемь первых лет действия упрощённой модели российским миллионерам было выдано по крайней мере 700 таких виз.

По информации правительственных источников, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател на следующей неделе избавится от этого способа получить вид на жительство на фоне опасений, что заявителей недостаточно хорошо проверяют. Замглавы Минобороны Джеймс Хиппи предполагает, что частично на такие изменения повлияло наращивание военного контингента Кремля у границ Украины. В четверг в эфире BBC Radio 4 чиновник напомнил, что в 2015-м и 2019 году проверки уже ужесточали, однако сейчас Великобритания вступает в «достаточно острую конкуренцию с Россией», которая может продлиться поколение или даже дольше, поэтому «все вещи, которые стали обычными в британско-российских отношениях за последние 30 лет, подвергнутся пересмотру».

В статье отмечается, что ранее депутат от Лейбористской партии Крис Брайант призывал провести полный критический анализ схемы получения виз для инвесторов. По его словам, правительство «выдаёт золотые визы подозрительным русским олигархам» и, таким образом, позволяет использовать эту систему в качестве «запасной лазейки» для перевода незаконного дохода в Великобританию. В 2018 году специальный комитет по иностранным делам палаты общин опубликовал доклад, согласно которому министры, которые закрывают глаза на прохождение российских «грязных денег» через лондонский Сити, ставят под угрозу безопасность страны, пишет The Guardian.