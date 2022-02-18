Путин принял решение о выплатах эвакуированным жителям Донбасса

В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) объявили об эвакуации граждан в Россию из-за обострившейся обстановки в Донбассе. Денис Пушилин и Леонид Пасечник рассказали об увеличении украинских военных и тяжелой техники возле линии боевого соприкосновения.

Из-за большого наплыва беженцев губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину – попросил оказать экстренную помощь людям, прибывшим из ДНР и ЛНР. Глава государства решил выплатить каждому эвакуированному жителю Донбасса по 10 тысяч рублей.

Также российский лидер приказал врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно отправиться в Ростовскую область, где создают условия для размещения, обеспечения питанием и всем необходимым жителей Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин призвал Киев срочно провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению затянувшегося конфликта. Российский лидер по-прежнему считает, что залог восстановления мира в регионе – это выполнение Минских соглашений.