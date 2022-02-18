 

В Москве итальянка потеряла 10-летнего ребенка

18.02.2022, 20:36, Разное
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Гражданка Италии потеряла ребенка в центре Москвы. Об этом рассказали в столичном управлении МВД России.

Инспектор ГИБДД, капитан полиции Сергей Колпаков обнаружил на Калужской площади маленького мальчика, который выглядел растерянным и находился без сопровождения взрослых. Однако при попытке поговорить с ребенком страж порядка обнаружил, что тот не говорит по-русски и продолжил общение на английском языке. Мальчик сообщил, что он из Италии и ему 10 лет.

После этого Колпаков сразу же связался с посольством Италии, сотрудники которого помогли разыскать мать ребенка. Встревоженная женщина вскоре прибыла к посту ДПС, сын ждал ее в патрульном автомобиле. Она поблагодарила отечественных правоохранителей за помощь и пояснила, что во время поездки по городу мальчик увлекся чтением и не вышел вместе с ней из автобуса, передают “Вести Подмосковья”.



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