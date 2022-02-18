Путин считает неизбежными новые санкции Запада против России

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале РБК.

Путин считает “нелегитимным” санкционное давление на РФ, которое “нарушает международное право”.

“Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, связанный, там, с событиями в Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом. Цель в данном случае – затормозить развитие России”, – сказал Путин.

Путин и Лукашенко провели переговоры на фоне сообщений о военном вторжении РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

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