Гармаш: Россиянам до одного места судьба жителей Донецка. Наоборот, они были бы только рады жертвам среди гражданских, в которых можно обвинить ВСУ

Украина точно не собирается отвоевывать сейчас территорию ОРДЛО. Это было бы безумием, когда на наших границах сосредоточено столько российских войск. И россиянам точно до одного места судьба мирных жителей Донецка. Наоборот, они были бы только рады жертвам среди гражданских, в которых можно обвинить ВСУ.

Следовательно, показательная массовая истерия с эвакуацией и прочей “заботой” о людях – рассчитана именно на визуальный эффект! Это психологическая информационная диверсия! Москва создает виртуальный апокалипсис, видимо, взяв за образец действия американцев по нагнетанию истерии вокруг возможного наступление русских на Киев. Для чего? Из последнего выступления Лаврова, который обвинил Украину в отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском, можно сделать вывод, что цель Москвы все-таки заставить Запад давить на Киев и принудить к признанию “ДНР” и “ЛНР” стороной конфликта, то есть к прямому диалогу. Это апофеоз того спектакля, который мы наблюдаем в последние месяцы с концентрацией российских войск, ультиматумами и прочим. Последний акт.

Если трюк не удастся? Прогнозировать очень сложно, но по тому, как высоко подняты ставки, можно ожидать действительно резкой смены политики Кремля относительно конфликта на Донбассе. Вплоть до признания “республик” и начала интенсивной военной кампании на Донбассе. Но, как и прежде, считаю, что это последняя опция для Москвы, акт отчаяния. Пока Лавровы – Путины требуют от Запада заставить Киев “выполнить “Минск”, надежда на дипломатическое гашение пожара, который россияне сейчас разжигают на Донбассе, еще есть. Думаю, вскоре мы услышим о переговорах Путина с Байденом, визитах в Москву западных лидеров и так далее. РФ по-прежнему больше заинтересована в “особом статусе” ОРДЛО, чем в войне, исход которой сегодня уже может быть и не в ее пользу.

Жаль только жителей ОРДЛО. Именно им, “русскоязычным жителям” Донбасса, Москва в очередной раз отвела роль жертв своих геополитических авантюр. Представляю, сколько там сейчас инфарктов…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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