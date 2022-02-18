Асеев: Детям, которых сейчас грузят в автобусы в Донецке, угрожает опасность. Россия без колебаний может принести их в “жертву” ради повода к обострению

Позвонил только что бабушке. Сказал, чтобы даже не думала никуда эвакуироваться: никто ни на кого наступать не собирается.

Но убежден, что президент должен в самое ближайшее время по всем национальным каналам сделать официальное заявление: Украина не планирует никаких наступательных действий на территорию ОРДЛО; нет никаких причин для эвакуации.

Более того: детям, которых сейчас грузят в автобусы в Донецке, действительно угрожает опасность – но не от действий Украины, а от планов России, которая без малейших колебаний может принести их в “жертву” ради повода к обострению.

Пока еще есть время, все это должно прозвучать четко и ясно для всего мира, не только ОРДЛО.

Источник: Станислав Асеев / Facebook

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