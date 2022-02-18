Авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить информацию – полиция

Правоохранители уточнили, что изъяли все предметы, имеющие значение для установления обстоятельств аварии.

“Эксперты выяснили, что к моменту извлечения указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия”, – отметили в релизе.

Фото: npu.gov.ua

Депутат Чугуевского районного совета Дмитрий Дробот написал в Facebook, что автомобили Ярославского были обработаны пескоструйной очисткой.

“Ты король Харькова. Лихо ездишь сам за рулем. У тебя “Металл”, ХТЗ, аэропорт и туча разных фирм в группе D. Жизнь вроде как удалась. Однажды, может и не впервой, ты сбиваешь человека. Насмерть, не останавливаясь. Может даже и не ты, но тот, кто сказал, что он, оказался не он. А кто сбил, так и не ясно. Но ты в Лондоне, потому что с детьми каникулы. А это важнее, чем ты в Украине и вопросы от полиции”, – заявил Дробот.

https://www.facebook.com/dmytriu.drobot/posts/5121314124582777

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила “Украинская правда”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – “спал дома”. В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский “в соответствии с ранее составленным графиком” 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что “виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу”. Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях “как только позволит график”.

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