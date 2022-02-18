 

Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс

18.02.2022, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».

В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».

Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент РФ Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Чемодан золотых ручек и автопарк на €4 млн. Telegram-канала NEXTA опубликовал расследование об имуществе Лукашенко

01.04 / Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера

20.01 / В НАК заявили о боевиках с Украины в составе банды ликвидированного в Чечне Бютукаева

19.09 / Блогер Шнайдер: В Днепре охрана героически защитила Порошенко от одного АТОшника

24.01 / Пираты захватили в плен 15 моряков в Гвинейском заливе

15.02 / В Горловке взорвали машину с одним из главарей боевиков “ДНР”

31.10 / Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

22.12 / Украина договорилась импортировать газ через Венгрию

23.11 / Рисунок восьмилетней украинки нанесут на космическую ракету

18.03 / В продаже появилась видеокарта для майнинга Palit GeForce CMP 30HX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика