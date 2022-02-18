Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».

В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».

Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент РФ Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.