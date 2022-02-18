 

Следственный комитет завершил дело лидера «тамбовской» ОПГ Барсукова

18.02.2022, 20:20, Новости дня
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главаря «тамбовской» ОПГ бизнесмена Владимира Барсукова, который обвиняется в подстрекательстве к убийствам и пособничестве к незаконному обороту оружия.

«Всего в деле порядка сотни томов, сейчас мы получили первые десять. В основном это различные документы о продлении следствия: оно длилось больше десяти лет», – рассказал адвокат Кузьминых о подробностях дела, передает ТАСС.

Речь идет об убийствах бывшего охранника Барсукова Георгия Позднякова, а также крестника Барсукова Яна Гуревского. Они были застрелены в 2000 году. Барсукова обвинили в подстрекательстве к убийству из-за «личных неприязненных отношений». Обвиняемый вину не признает.

Сейчас Барсуков отбывает наказание по целому ряду приговоров. В ноябре 2009 года бизнесмен был осужден на 14 лет лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года приговорен к 15 годам тюрьмы за вымогательство в особо крупном размере.

В 2016 году Барсукова признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, ему добавили еще несколько лет, увеличив тюремный срок до 23 лет. 



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