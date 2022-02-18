Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне

Ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, да», – ответил Пушилин на вопрос, идет ли ситуация в Донбассе к полномасштабной войне, передает РИА «Новости».

Ранее Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.