 

Мнение: Эвакуация в ДНР

18.02.2022, 20:18, Разное
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В ДНР началась эвакуация гражданского населения. В Донецке работают сирены гражданской обороны.
На заправках образовались очереди за бензином, в банкоматах активно снимают деньги.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МЕСТА СБОРА ГРАЖДАН ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ (ГОРЛОВКА, МАКЕЕВКА, ЯСИНОВАТАЯ):

✅ Г. ГОРЛОВКА
ул. Черняховского, 58 , напротив администрации Никитовского района г. Горловка;
ул. Маршала Жукова, 7, ТЦ «Галактика»;
пл. Победы (под экраном);
ул. Интернациональная, остановка «Площадь Восстания»;
ул. Маршала Пересыпкина, 19, бывший ТЦ «Амстор»;
ул. Горловской Дивизии, остановка «3-я больница»
Первая отправка автобусов – 18 февраля в 19.30 с точек сбора.

✅ Г. МАКЕЕВКА
Места сбора и посадки для эвакуации расположены:

– Горняцкий район:
ДС №1 «Центр» (ул. Донецкая, 44 а)

– Центрально-Городской район:
ДС «Плехановская» (ул. Плеханова, 1 в)

– Кировский район:
ДС №2 «Бабарина» (ул.Бабарина, 95)
ДС «Привокзальная» (пл. Вокзальная, 5)

– Советский район:
ДС «Советская» ( ул.Кирова, 25)

– Червоногвардейский район:
ДС «Червоногвардейская» (ул.Свободы, 39)

– пгт. Нижняя Крынка, ул. Центральная, 18
– с. Верхняя Крынка, ул. Советская, 5
– пгт. Криничная, ул. Дзержинского, 10-а
– пгт. Грузско-Зорянка, ул. Центральная, 13
– пгт. Пролетарское, ул. Центральная, 4
– пос. Ясиновка, ул. Советская, 61

✅ Г. ЯСИНОВАТАЯ:
📌 мкр-н Зорька, рыночная площадь
📌 ул. Молодежная, д. 1, ориентир – ДДЮТ
📌 бул. Ленина, д. 2, ориентир – ДКЖ
📌 ул. Орджоникидзе, д. 152, ориентир – вокзал Ясиноватая.

Автобусы выезжают сегодня в 20.00.

📌 Выехать также можно железнодорожным транспортом ЕЖЕДНЕВНО от ст.Ясиноватая, с 3 платформы в 7.45 и 14.19 по маршруту ЯСИНОВАТАЯ-УСПЕНСКАЯ.

✅ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ?

1. Копии документов в непромокаемой упаковке.
2. Ключи от дома.
3. Деньги – кредитные карты и наличные.
4. Мобильный телефон с зарядным устройством, пауэрбанк.
5. Средства гигиены.
6. Одежда: несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь.
7. Аптечка.


Поврежден мост связывающий Донецк и Горловку.

PS. Если завтра-послезавтра начнутся боевые действия, то попробую запустить трансляцию в телеграм https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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