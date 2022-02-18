 

Олегу Навальному заменили условное наказание на реальное

18.02.2022, 20:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному — брату оппозиционера Алексея Навального — условное наказание по «санитарному делу» на реальное лишение свободы. Об этом сообщает адвокат Никос Параскевов.

Сам Навальный на заседании не присутствовал, уточнил Параскевов Znak.com.

В январе МВД объявило Олега Навального в международный розыск. Незадолго до этого ФСИН потребовала заменить ему условный срок по «санитарному делу» на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления» (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розыск брата Навального, аресты его сторонников и расширение списка «террористов»

Хроника текущих репрессий. Выпуск 8

Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно по «санитарному делу» — уголовному делу по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), которое возбудили после московской акции протеста 23 января 2021 года.

Помимо Олега Навального, по делу вынесли приговоры сторонникам политика Любови Соболь, Кире Ярмыш, Николаю Ляскину, Олегу Степанову, московским мундепам Дмитрию Барановскому и Люсе Штейн, а также участнице Pussy Riot Марии Алехиной и главе «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Мнение: Лукашенко дал отлуп Макрону

07.01 / Мнение: Stalin Doner

29.12 / Мнение: О бессмысленном сливе Путина… Его подставили «свои»?

23.08 / Зеленский заявил о неспособности Рады завершить конфликт в Донбассе

13.11 / Чугун ржавеет

11.02 / Бренд одежды Рианны Fenty прекратил свое существование

06.08 / Гороскоп на 7 августа 2020 года

18.10 / Мнение: О тех, кто более опасны для русских – «кавказ» или полиция

14.07 / «Копия»: Татьяна Брухунова похвалилась, что ее сравнили с Одри Хепберн

10.11 / У пожилых людей вырабатывается больше антител после COVID-19 по сравнению с молодыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика