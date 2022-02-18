Олегу Навальному заменили условное наказание на реальное

Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному — брату оппозиционера Алексея Навального — условное наказание по «санитарному делу» на реальное лишение свободы. Об этом сообщает адвокат Никос Параскевов.

Сам Навальный на заседании не присутствовал, уточнил Параскевов Znak.com.

В январе МВД объявило Олега Навального в международный розыск. Незадолго до этого ФСИН потребовала заменить ему условный срок по «санитарному делу» на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления» (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розыск брата Навального, аресты его сторонников и расширение списка «террористов»

Хроника текущих репрессий. Выпуск 8

Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно по «санитарному делу» — уголовному делу по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), которое возбудили после московской акции протеста 23 января 2021 года.

Помимо Олега Навального, по делу вынесли приговоры сторонникам политика Любови Соболь, Кире Ярмыш, Николаю Ляскину, Олегу Степанову, московским мундепам Дмитрию Барановскому и Люсе Штейн, а также участнице Pussy Riot Марии Алехиной и главе «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

—