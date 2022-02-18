 

Сайт Госуслуг больше не совместим с заглушками для веб-камер

18.02.2022, 20:11, Разное
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Сайт Госуслуг с 20 февраля больше не будет работать на устройствах, на которых отсутствует или заглушена веб-камера. Разработчики объяснили это техническими нюансами реализации, вызванными применением определённых современных алгоритмов.

Новая версия ресурса не откроется, если пользователь не дал разрешение на использование веб-камеры и микрофона. Более того, если картинка, поступающая с неё, статична или “неинформативна” (так в оригинальном пресс-релизе), сессия будет завершаться досрочно.

“Ранее мы уже внедрили подобные нововведения для мобильного приложения, теперь обновили и сайт. Всё это делается исключительно для удобства и безопасности пользователей. Это связано с криптографией – из таких данных мы генерируем случайные числа, необходимые для оформления HTTP-запросов, туннелирования, аутентификации констант и правильной доставки пакетов TCP/IP с подписанными байтами и других технических штук. Криптография!” – пояснил один из разработчиков ресурса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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