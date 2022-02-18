Модный, но немного скучноватый: как сделать нюдовый маникюр ярче и интереснее

Безусловно, в любое время года каждая девушка хочет выглядеть непревзойденно до кончиков пальцев. Сейчас речь идет о маникюре. Если вам нравится нюдовый маникюр, но вы хотите его чем-то дополнить, то эта статья для вас. Мы рассмотрим некоторые идеи преображения такого нейл-арта.

Вариант для коротких ногтей

У вас короткие ногти? Не беда! Просто покройте свои ноготки бежевым лаком и матовым топом. На один или пару ногтей для разнообразия нанесите лак со светоотражающим эффектом либо же с блестками.

Миндалевидная форма и стемпинг

Нужно отметить, что на ногтях миндалевидной формы будет очень хорошо смотреться нюдовое покрытие с черным стемпингом. Как его сделать правильно? Следует нанести на ноготь рисунок с помощью штампа. Необходимо сказать, что стемпинг можно сделать как на одном ноготке, так и на всех.

Модная растяжка

Можно сделать растяжку цветов от одного ногтя к другому. Для этого следует выбрать несколько оттенков из нюдовой цветовой гаммы. Нужно нанести самый темный тон на большой палец, а самым светлым покройте мизинец. Следует отметить, что, в принципе, направление может быть и другим. То есть от мизинца к большому пальцу.

Дополняйте маникюр стразами

Если у вас длинные ногти, то можете покрыть их нюдовой основой. Ее покройте глянцевым топом и нанесите мелкие стразы у основания каждого ноготка.

Используйте контрастные цвета лаков для создания дизайна

Можно сделать маникюр нюдовым лаком. Далее контрастным цветом (к примеру, синим или черным) нанесите рисунок. Выбирайте изображение на свой вкус.

Нейл-арт с лаком с мелким шиммером

Можно сделать стильный маникюр с лаком с мелким шиммером. Дополнить такой дизайн можно яркими деталями, к примеру, золотистыми квадратами или разнообразным стемпингом.

Голубые и фиолетовые рисунки

Можно дополнить нюдовую основу фиолетовыми и голубыми деталями. Еще один интересный вариант – нанести на ногти стемпинг с лиственным принтом.

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Интересный дизайн на нюдовой основе

Можно сделать стильный маникюр, дополнив нюдовую основу хаотическими мазками разных цветов. Также можно в таком дизайне использовать фольгу или “паутинку”.

Фольга – это отличное дополнение нюдовому нейл-арту

Вам хотелось бы сделать нежный маникюр на ногтях? Тогда вам следует обратить свое внимание на нюд с розовинкой. Дополнить подобный нейл-арт можно кусочками фольги.

Интересный вариант для тех, кто любит необычный маникюр

Если хотите чего-то необычного, то можете сделать нейл-арт с имитацией морского побережья и пены от волн. Красные сердца, сделанные в технике стемпинг, будут прекрасным дополнением маникюра.

Нейл-арт с волнами – красота на ногтях

Если вы любите все нестандартное, то этот вариант маникюра для вас. «Волны» синего и голубого цвета разбавят однотонный нюдовый нейл-арт. Дополните дизайн золотистыми, а также черными линиями.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, как просто и легко можно сделать нюдовый маникюр более ярким, сочным и интересным. Мы рассмотрели разные идеи преображения такого нейл-арта. Надеемся, что вы сможете подобрать для себе идеальный вариант.