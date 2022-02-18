 

Скандалы: Шкурный интерес: ответственным за вспышку африканской чумы назначили бизнес

18.02.2022, 20:10, Разное
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В республике Марий Эл уже больше полугода продолжается вспышка африканской чумы свиней

Власти и Россельхознадзор предложили неожиданное решение проблемы: они не ищут очаг заболевания на свиноводческих фермах или среди популяции диких кабанов, но нашли его в отходах от ввезенной в регион свинины, безопасность которой ранее была подтверждена ветеринарными службами. В итоге в числе виновных оказались покупатели мяса. Спойлер: чума никуда не ушла.

С июля прошлого года на свинофермах региона бьют тревогу: распространяется африканская чума свиней. Предприниматели из СПК «Звениговский» высказали опасения по поводу того, что рядом с фермами были замечены следы дикого кабана. Именно эти животные являются главными переносчиками и распространителями АЧС. Фермеры обратились к властям республики, но так и не добились принятия эффективных мер. На это же указал и Россельхознадзор, который позже обвинил правительство Марий Эл в неэффективной работе по снижению популяции диких кабанов. У мелких и крупных предпринимателей стали изымать свиней, но это не сильно помогало. К тому же они несли финансовые потери.

Взятые на разных объектах надзорными ведомствами пробы показали, что заражённая свиноводческая продукция была произведена в ООО «Ярославский мясной дом». Но это стало известно уже после того, как свинину у этой компании закупили предприниматели Марий Эл, и успели ее реализовать. Ведь по документам мясо было «чистым», что подтверждала система «Меркурий» и необходимые сертификаты ветеринарных служб Ярославской области. Именно на пищевые отходы, которые оставались после разделывания этой свинины, и легла тень подозрения в распространении АЧС. Однако в истории больше вопросов, чем ответов. Ведь ранее городская станция по борьбе с болезнями проводила исследования и выявила, что мясная продукция от поставщиков безопасна и не имеет следов вируса АЧС, её можно употреблять в пищу. Тогда в какой момент отходы от незараженной АЧС свинины вдруг стали выделять опасный для поголовья вирус, и даже спровоцировали вспышку?

Бизнес наказали рублем, но не продавцов, а оптовых покупателей. Хорошо, хоть на конечных штрафы не наложили, ведь продукцию ООО «Ярославский мясной дом» покупали и обычные жители республики в розничных магазинах. При этом ситуация с АЧС в Марий Эл по-прежнему остается напряженной.



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