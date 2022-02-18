 

Мнение: Просьба о военной помощи (гипотеза)

18.02.2022, 20:08, Разное
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В случае, если Кремль примет решение о вторжении (а вариантов, в общем-то, немного. Путин сам закрыл перед собой все двери, причем в последние пару месяцев накал кретинизма решений рос просто снежным комом), то сценарий может выглядеть, как ввод войск на территорию ДНР-ЛНР по просьбе местных непризнанных властей в обоснование тезиса защиты граждан России, которых на этих территориях проживает уже несколько сот тысяч.

Увы, но для всего остального мира этот аргумент однозначно пройдет мимо, и оказание военной помощи будет названо агрессией, после чего включатся все ранее заявленные протоколы действий. Будут признавать в Кремле ДНР-ЛНР или не будут, уже значения иметь не будет, тем более, что Киев уже заявил, что признание приведет к разрыву дипломатических отношений.

Европа готова к подобному развитию событий и уже объявила о готовности выдержать прекращение поставок энергоносителей через территорию Украины. На руках есть договоренности о снабжении газом из США и Катара. Понятно, что немедленно будут введены санкции.

Войска с границы в таком развитии событий убирать точно не станут, они будут угрозой для ВСУ, если те решат проводить операцию на Донбассе в ответ на вторжение.

В любом случае подобный сценарий будет выглядеть как очередное «ни войны, ни мира», что очень близко для Путина, который никогда не принимает окончательных решений, предпочитая половинчатые и максимально размытые.

Все развивается довольно быстро. В принципе, даже повод создавать не нужно. Эвакуация означает перевод ситуации в чрезвычайное положение, а значит — у руководства ДНР-ЛНР уже есть повод для обращения о защите. Если кто-то ждал Гляйвица, то он в такой обстановке уже не требуется.

Источник: Эль Мюрид



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