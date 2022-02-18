 

Анатолий Вассерман рассказал о выгоде для России в строительстве польской стены

18.02.2022, 20:04, Разное
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Варшава планирует построить оборонную стену на границе с Калининградом. Депутат Анатолий Вассерман рассказал, что это принесет только пользу для России.
По словам заместителя министра национальной обороны Войцеха Скуркевича, Польша планирует укрепить свою безопасность, тем самым построив стену на границе с Россией. Положение Пограничной стражи твердит, что эта конструкция будет возведена возле Калининградской области. При этом Скуркевич подчеркнул, что Варшава только обнародовала это решение, но еще не запускала строительство. Курировать проект должно МВД Польши, поэтому представитель Минобороны советует обращаться к ним для уточнения информации.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что стена принесет только пользу для Российской Федерации. По словам политика, забор предотвратит миграцию беженцев с Африки и Ближнего Востока, которых достаточно много накопилось в странах Европы. Вассерман считает, что РФ не будет мешать Варшаве в строительстве такой защиты. Публицист подчеркнул, что Польша плохо относится к нелегалам и есть риск, что вскоре эти люди начнут переходить на территорию РФ.

Эксперт понимает, что Варшава планирует строительство стены не ради выгоды России, а из-за политических проблем. Но похоже, что этот проект принесет только пользу для Калининградской области. Вассерман подчеркнул, что Польша таким способом пытается доказать опасность России, и проблема властей Варшавы в том, что они вкладывают деньги в иллюзию. Об этом пишет InfoREACTOR.



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