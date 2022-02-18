 

iPhone 14 получит увеличенный объем памяти

18.02.2022, 20:04, Разное
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В сети стали распространяться слухи, касающиеся следующей партии iPhone 14. Недавно появилась информация о том, что разработчики приняли решение увеличить объем оперативной памяти.
В источнике MacRumors появились данные, что память у новой модели смартфона увеличится до 8 Гб. До этого момента максимальный размер составлял 6 Гб. Кроме того, компоненты памяти уже были утверждены, а также запланирована серия поставок, и скоро стартует массовое производство. Аналогичную информацию предоставил аналитик сети поставок Джефф Пу, представляющий Haitong International Securities. Об этом он пояснил ещё в 2021 году.

Помимо этого было подтверждено, что у iPhone 14 появится камера на 48 мегапикселей. Смартфон будет переведен на eSIM, что поможет улучшить водонепроницаемость. Визуальная составляющая тоже будет немного изменен, стандартная челка может быть перемещена на один-два выреза для передней камеры и идентификатора лица. Выход новинки запланирован на осень текущего года.

Источник: www.ferra.ru



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