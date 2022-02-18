 

Пульмонологи назвали причины долгого выздоровления Владимира Жириновского

18.02.2022, 20:04, Разное
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Владимир Жириновский несвоевременно обратился к врачам, и теперь ему нужно много времени для восстановления после ковида. Пульмонологи рассказали, что у политика высокий риск развития серьезных осложнений.
Время восстановления после коронавирусной инфекции часто зависит от процента поражения легких. Пульмонологи сообщают, что человеку нужно минимум полгода для нормализации всех функций организма. При этом одышка и нарушения когнитивных способностей могут тревожить больного еще долгое время. О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Тогда у политика обнаружили двухстороннюю пневмонию и вскоре подключили к аппарату ИВЛ.

Недавно Ярослав Нилов сообщил, что состояние Жириновского улучшилось. Пульмонолог Вячеслав Овечкин прокомментировал эту информацию и рассказал, что еще рано делать какие-то выводы. По словам специалиста, у политика сложная ситуация, так как его легкие были поражены на 50-75 процентов, поэтому для восстановления потребуется много сил и времени. Нельзя говорить о положительных прогнозах, ибо возраст Жириновского и его ослабленный организм увеличивают риск присоединения бактериальной инфекции, даже если у политика улучшилось состояние. Специалист Сергей Пурясев напомнил, что ковид стимулирует образование тромбов, а значит 75-летний политик может пострадать от такого серьезного осложнения.

Пульмонологи подчеркнули, что Жириновский усугубил ситуацию несвоевременным обращением к врачам, так как можно было избежать тяжелого развития болезни. Сейчас политику важно победить острый процесс, а потом перейти на ЛФК. Также специалисты борются с микротромбозом, назначая различные медикаменты для разжижения крови и противовоспалительные препараты. Врачи рассказали, что Владимиру Жириновскому предстоит пройти долгую восстановительную терапию после выписки из больницы.

Источник: vm.ru



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