Американский полковник – США должны признать интересы России на Украине

Для вражды между Москвой и Вашингтоном нет никаких оснований, однако Джо Байден сумел разжечь конфликт, последовательно игнорируя законные интересы РФ на Украине, заявляет отставной полковник Армии США Дуглас Макгрегор в интервью Fox News. По его словам, Западу следует признать, что обеспечить безопасность Европы невозможно без участия Россия.

Старый Джо Байден сегодня снова тарахтел про Украину — бывшего работодателя своего сына. Какое это имеет отношение к вам и вашей жизни? Да никакого. Удивительное дело, люди на Украине, похоже, не переживают насчёт РФ так же сильно, как Джо Байден. Джо Байден очень переживает. Посмотрите!

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если РФ нападёт на Украину, её ждёт оглушительное международное осуждение. Мир не забудет, что РФ выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение на Украину окажется раной, причинённой самим себе. США, наши союзники и партнёры ответят решительно…

Я обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины…

Не должно быть никаких сомнений: если РФ совершит это нарушение, вторгнувшись на Украину, ответственные страны по всему миру без колебаний отреагируют.



Бла-бла-бла… Но вот в чём выгода Байдена: если РФ в самом деле вторгнется на Украину, у него появится удобная отговорка, почему американская экономика при нём пришла в плачевное состояние. Он сам в некотором роде признал это сегодня. Послушайте!

ДЖО БАЙДЕН: Не стану притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на наших ценах на энергоносители. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы ослабить давление на наши собственные энергетические рынки и компенсировать рост цен…

Да. Ваша жизнь станет хуже, но, без сомнения, оно того стоит, потому что… Он не объяснил почему.

Итак, что же произойдёт? Дуглас Макгрегор — полковник Армии США в отставке. Он один из тех людей, к которым мы обращаемся за правдивой информацией. Мы рады, что сегодня он с нами.

Большое спасибо, что нашли для нас время, Даг!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Армии США в отставке: Конечно.

Находите ли вы интересным тот факт, что Байден заранее заявляет, что по некой причине моральный долг велит нам так поступить, но когда мы так поступим, для вас, простых американцев, всё подорожает?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Президент Байден явственно продемонстрировал нам своё бесконечное невежество в том, что касается иностранных дел и особенно России. Для нашей вражды с Россией, для конфликта между нами и Россией нет никаких оснований. Несмотря на это, он ухитрился злонамеренно разжечь конфликт.

Надо понимать, что сейчас происходит в действительности. Половина населения РФ жила или родилась в то время, когда Украина была частью Советского Союза. Они смотрят на Украину практически так же, как мы на Техас. На востоке Украины население настолько русское, что у них много родственников по ту сторону границы…

Но мы последовательно не признавали их законные интересы на Украине — интересы безопасности. Они не потерпят, чтобы Украина стала платформой, с которой НАТО могло бы угрожать России. Нравится нам это или нет, верим мы в это или нет, они рассматривают НАТО как антироссийскую организацию и как угрозу.

Думаю, его (Байдена. — ИноТВ) сегодняшние заявления, вероятно, сделали неизбежным вмешательство РФ на Украине.

Нам говорят, что нас это должно волновать, потому что Украина — якобы демократия. Но Украина не демократия: лидеры оппозиции арестованы, оппозиционные СМИ запрещены. Какое же моральное оправдание у нас есть для того, чтобы вступить в конфликт на стороне автократии? Не понимаю.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет никакого морального оправдания для наших интересов на Украине, если только эти интересы заключаются не в том, чтобы предложить Москве и Киеву честное посредничество в поиске решения, приемлемого для обеих сторон.

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Это очень важно. Но для этого нам надо сначала признать то, о чём сегодня заявил канцлер Германии после встречи с Путиным. Он сказал, что американцы… необязательно американцы, а мы все должны понять, что нельзя построить структуру безопасности в Европе без участия России.

Президент Байден ведёт себя так, будто интересы РФ не имеют никакого отношения к делу, будто для РФ нет никакой роли. Ну так РФ вот-вот продемонстрирует, что мы бессильны остановить их в Восточной Европе! И я не вижу никаких признаков того, что мир горячо поддержит санкции против РФ по поводу того, что большинство людей справедливо считает вопросом национальной безопасности для России.

Да. Он просто ребёнок, который с умным видом рассуждает, сам не зная о чём. Жаль только, что он втягивает во всё это приличных людей. Дуглас Макгрегор, я, как всегда, признателен вам за вашу мудрость и доходчивые объяснения. Спасибо!

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.