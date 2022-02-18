 

Может указывать на рак: врач предупредил об опасном виде родинок

18.02.2022, 19:48, Разное
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Изменение внешнего вида родинок может указывать на развитие онкологического заболевания. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, следует обратить внимание на родинки, которые меняют свою форму, цвет или размер. Они могут свидетельствовать о возникновении меланомы – одной из самых агрессивных форм рака. Специалист отметил, что в последнее время наблюдается рост числа новых случаев этого заболевания, сообщает Vse42.ru.



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