 

В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

18.02.2022, 19:48, Разное
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Крым готов принять беженцев из Донбасса наряду с Ростовской областью. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

“Россия делает все для приема беженцев из Донбасса. Приезжие смогут направиться не только в Ростовскую область, но и в Крым, другие российские регионы. Мы, крымчане, готовы быстро этот вопрос решить”, – сказал парламентарий.

Цеков отметил, что эвакуированные из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик жители могут приехать к своим родственникам в России, а также призвал делать все необходимое для поддержки беженцев, передает “Радио 1”.

Напомним, что в пятницу власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирных граждан в Россию.



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