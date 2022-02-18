В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Крым готов принять беженцев из Донбасса наряду с Ростовской областью. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

“Россия делает все для приема беженцев из Донбасса. Приезжие смогут направиться не только в Ростовскую область, но и в Крым, другие российские регионы. Мы, крымчане, готовы быстро этот вопрос решить”, – сказал парламентарий.

Цеков отметил, что эвакуированные из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик жители могут приехать к своим родственникам в России, а также призвал делать все необходимое для поддержки беженцев, передает “Радио 1”.

Напомним, что в пятницу власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирных граждан в Россию.