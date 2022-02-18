Вышел первый трейлер фильма “Элвис” с новым бойфрендом Кайи Гербер в главной роли

На официальном YouTube-канале киностудии Warner Bros. Pictures. сегодня появился первый трейлер будущего фильма о жизни и творчестве Элвиса Пресли. Режиссером выступит База Лурмана, снявший такие успешные картины, как “Ромео + Джульетта”, “Великий Гэтсби” с Леонардо Ди Каприо и “Мулен Руж!” с Николь Кидман, получивший двух “Оскаров”.

Фильм рассказывает о грандиозном успехе Элвиса, а в ролике мелькают кадры детства будущей легенды сцены, его первой встречи с менеджером Томом Паркером, его жена Присцилла, по телевидению сообщают о смерти Кеннеди. Историю Элвиса показывают глазами его проумотера, которого сыграл Том Хэнкс. Роль великого артиста досталась Остину Батлеру, известному зрителю по картинам “Мертвые не умирают”, “Однажды в… Голливуде”, а любимую Элвиса сыграла Оливия ДеДжонг, которую зритель видел в картинах “Сокрытое” и “Визит”.

В последнее время имя Остина не сходит с лент и по другой причине — около месяца актер встречается с дочерью супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей Гербер его видели много раз и молодые люди явно не скрывают своих чувств. До Остина Кайя встречалась со звездой «Эйфории» Джейкобом Элорди.

Мировая премьера фильма “Элвис” намечена на 24 июня этого года, а в России картина выйдет 14 июля.

Остин Батлер в роли Элвиса Пресли