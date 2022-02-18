В центре Донецка прогремел взрыв. СМИ сообщили о взорванном автомобиле

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания оккупационной администрации “ДНР”. На месте взрыва виден огонь, здания не повреждены, информации о пострадавших также нет.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры видео, где проезжают автомобили с включенными сиренами.

Mash также уточнил, что взорван автомобиль УАЗ защитной окраски.

По информации Mash, взорванная машина принадлежит начальнику “народной милиции “ДНР” Денису Синенкову.

“Сам он не пострадал”, – уточнили в посте.

Синенков подтвердил “Интерфаксу”, что взорвалась его машина на парковке. Он добавил, что никто не пострадал.

Подконтрольное боевикам агентство ДАН написало, что взрыв слышал весь город.

“МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу”, – отметили в оккупационной администрации.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся “из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения”.

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. “Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией”, – заявлял Залужный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, “что творится сейчас у Пушилина”, он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.

Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской области РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

В Донецке днем 18 февраля включили сирены гражданской обороны после заявления Пушилина о возможной эвакуации.

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