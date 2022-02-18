Собчак публично обратилась к Гордону

Обращаясь к Путину, украинский журналист заявил, что Киев и другие города Украины никто России не отдаст, потому что украинцы находятся у себя дома и никуда не уйдут.

“Владимир Путин, я не случайно показал вам места, с которым связано для меня все. Эти места, наверное, называются Родиной. У нас – у украинцев, у киевлян – есть Родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть, нам, повторяю это, все равно. Мы будем защищать свою Родину. Потому что Родина – это мама. И другой Родины ни у кого из нас нет”, – подчеркнул Гордон.

Он также призвал российских матерей препятствовать тому, чтобы их дети отправлялись воевать против Украины.

“Мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода – мы будем защищать свое… Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Они рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо. Потому что это для них не впервой. И для их предшественников тоже”, – сказал Гордон.

На YouTube канале “Осторожно: Собчак” российская журналистка обнародовала видео, снятое по аналогии с видеообращением Гордона, который показал памятные для него места в Киеве.

Собчак в ироничной форме провела экскурсию по своим памятным местам в Москве.

“Дмитрий Гордон, я не случайно показала вам все эти места. Я против войны. Вообще все нормальные люди, мне кажется, против войны. Миллионы россиян искренне сочувствуют Украине. Но эту войну в основном предвещают панические атаки в новостных заголовках. И вы, вот лично вы, их поддерживаете своими выступлениями не о Родине, а о себе. Я тоже люблю все сводить к себе. Мы, честно говоря, в этом похожи с вами”, – отметила Собчак.

По ее мнению, война между Россией и Украиной “вряд ли случится”.

“А вот мое финансовое и душевное здоровье может покачнуться. Рынок у нас легкомысленный – ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры и игры на бирже, тем ниже курс рубля и акций, тем выше цены, тем беспокойнее и я. Пожалуйста, если снова услышите что-то о войне по расписанию, не спешите брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву. Украине желаю мира, а вам, Дмитрий, поменьше советского, гражданского пафоса. Ну и монтажера себе найдите хорошего”, – сказала Собчак.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но “пока это просто заявления”.

17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

По состоянию на 14.00 18 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе 45 раз нарушили режима прекращения огня, 34 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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