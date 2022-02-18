“Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить”. Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на “Евровидение 2022”

Лодыгин также возглавлял оргкомитет конкурса и вместе с певицами Тиной Кароль и Джамалой входил в состав жюри, оценивая выступления финалистов нацотбора.

“Что произошло [во время нацотбора] на “Евровидение 2022″? Во-первых, большой и качественный праздник молодой украинской культуры, привлекший внимание к платформам Общественного аудиторию, которая о нас ничего до этого не знала. Прошло ли все идеально? Конечно, нет. Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице при объявлении результатов. А недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Общественного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично”, – заявил он.

Лодыгин отметил, что путница во время оглашения результатов голосования напомнила ему ситуацию, которая “несколько недель назад произошла во время шведского нацотбора на “Евровидение” и оглашения победителей “Оскара 2018″, только в меньшем масштабе”.

“Однако реакция шведского и американского обществ не походила на нашу. Почему реакция украинцев столь резкая? Потому что это произошло посреди небывалого обострения на войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы поселить раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил”, – отметил Лодыгин.

По словам бывшего главы оргкомитета нацотбора, он считает справедливыми “ограничения по взаимоотношениям и выступлениям в России” для участников, так как они “представляют на международной арене Украину, которая находится в состоянии войны”.

“Музыка и культура хоть и не имеют границ, но все же не вне политики. Это должны наконец признать наши музыканты и их продюсеры”, – подчеркнул он.

Лодыгин рассказал, что члены оргкомитета при выборе кандидатов всегда “руководствовались презумпцией доверия и исходили из своих полномочий”.

“К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал. При этом мы действовали в строгом соответствии с правилами и законами Украины. Что делать, чтобы эта история не повторилась? Можно ужесточить правила, добавить в состав оргкомитета представителей СБУ и пограничников и вписать в правила весь Уголовный кодекс и Библию. Останутся ли в стране артисты и члены жюри? Это приведет к полной деградации конкурса. Я считаю, что выход в том, чтобы учиться прощать. Особенно тех, кто признал свои ошибки, – написал Лодыгин. – Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить”.

Резюмируя, он заявил, что признает свою часть ответственности, но предостерег коллег, что без диалога ситуация в будущем будет только ухудшаться.

https://www.facebook.com/lodygin/posts/10220703229795651

Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Паш с композицией “Тіні забутих предків” стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на “Евровидении 2022”. Спустя несколько часов Общественное провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на “Евровидении 2022” группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе.

Перед этим 16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкар Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети “ВКонтакте” фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что Псюк в прошлом употреблял наркотики.

18 февраля стало известно, что наблюдательный совет Общественного уволил по соглашению сторон члена правления, главу оргкомитета нацотбора, который входил в состав жюри конкурса, Лодыгина.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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