 

Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют для развязывания очередного кровопролития

18.02.2022, 19:40, Новости дня
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“Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности”, – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что эту информацию “подтверждают и в ОБСЕ”.

“Еще раз повторяю: военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются”, – объяснил Залужный.

Он отметил, что “Украина была и остается приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали”.

“Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является наивысшей ценностью. Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, мы отвечаем только в случае угрозы личному составу или гражданским лицам. Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции”, – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал жителей ОРДЛО “не верить лжи оккупационных властей”.

“Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные силы Украины”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1081121285793727/

18 февраля 2022 года об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин. Похожее заявление сделал и главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник.

Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планирует “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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