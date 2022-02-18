В ДНР назвали причину эвакуации в Донбассе

Эвакуация в Донбассе проводится из-за опасения за жизни детей, но жизнь в ДНР продолжится, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Басурина жизнь в ДНР продолжится, потому что все равно здесь люди тоже останутся. «Не все же сбегут отсюда, как мы говорим, или как на Украине говорят, что мы сбегаем. Нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь», – добавил он.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.