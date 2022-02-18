Папа Римский Франциск предостерег от войны «на степях Восточной Европы»

Папа Римский Франциск на встрече с представителями Восточных церквей предостерег от войн, в том числе в Восточной Европе, передает служба печати Святого престола.

«Мы окружены войнами, и это трагедия. Человечество, которое гордится своими достижениями в науке, философии, многим другим, отступает назад в вопросах мира. Оно чемпион по войнам. Это повод для стыда для всех», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По мнению Франциска, была надежда, что «не придется повторять это в третьем тысячелетии». «Но мы видим кровопролитие в конфликтах на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, мощные грозные ветры дуют на степях Восточной Европы, разжигая огонь оружием, оставляя холод в сердцах невинных», – сказал он.

Ранее папа Римский Франциск в письме «дорогим друзьям» из РФ – председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его супруге оперной певице Светлане Касьян – назвал «сумасшествием» войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе.

Напомним, Киев и страны Запада с конца 2021 года активно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле подобные обвинения не раз отвергали, отмечая, что РФ ни на кого не собирается нападать.