Мнение: Техническое. 18.02.2022

Техническое.

1. Судя по всему нормально доболеть не дадут. Вроде потихоньку иду на поправку, но по ощущениям еще где-то с неделю долечиваться, до сих пор странные приступы немотивированной усталости накатывают. Болезнь очень гадостная оказалась (особенно вторая неделя), потом отдельно распишу на эту тему – никому болеть ковидом не пожелал бы. Шутковать над ковидом смешно, пока самого не зацепит. Всем за пожелания здоровья, медицинские советы и рекомендации – спасибо. И не болейте.

2. Нормальные публикации в блоге и ТГ планировал возобновлять на следующей неделе, но ситуация на Донбассе быстро меняется, так что если все-таки замес на Донбассе пойдет (вероятность этого есть далеко не нулевая), то трансляция по событиям на Донбассе и другим направлениям будет в телеграме https://t.me/boris_rozhin, а в ЖЖ будут выходить краткие сводки по основным моментам. Ну а если ничего не будет (так тоже бывает – обещанного "принуждения к миру" 8 лет ждут), то все как обычно.

3. До разбора почты и сообщений пока не знаю когда доберусь, возможно, на следующей неделе – куча из нескольких сотен не отвеченных писем пугает. Если что, это не ваша вина, а моя недоработка. Физически не могу себя заставить все это сесть разбирать.

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