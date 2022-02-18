Илья Авербух уверен в победе Камилы Валиевой на следующих ОИ

Илья Авербух поделился своим мнением о выступлении Камилы Валиевой. Спортсмен уверен, что фигуристка заберет золото на следующих ОИ.

Недавно стало известно о результатах российских фигуристов на Олимпийских играх 2022. Судьи оценили прокат Анны Щербаковой в 255,95 баллов, тем самым удостоив спортсменку золотой медали. На втором месте оказалась Александра Трусова со счетом 251,73. Бронзовую награду получила японка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 очков за свое выступление.

Большинство надеялось на победу Камилы Валиевой, но фигуристка заняла четвертое место в одиночном турнире. Ситуацию прокомментировал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух. По его словам, Валиеву поцеловал Бог и дал ей невероятный талант. Сейчас спортсменке всего 15 лет, и в свои 19 она сможет всех затмить и прийти к желанной победе. Авербух подчеркнул, что у фигуристки есть все возможности для поддержки высоко уровня подготовки на протяжении четырех лет. Он уверен, что с такими стараниями олимпийское золото будет для Камилы Валиевой еще более ценным.

Илья Авербух считает «драмой» конфликт на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, этот скандал с допинг-пробой сильно повлиял на Валиеву, так как 15-летняя спортсменка подвергалась постоянному психологическому давлению. Об этом сообщаетNEWINFORM.