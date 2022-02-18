Владимир Путин посоветовал Киеву незамедлительно начать переговоры с ЛНР и ДНР

Президент Владимир Путин посоветовал Киеву не игнорировать напряженную обстановку и незамедлительно начать переговоры с ЛНР и ДНР. Только в этом случае можно достигнуть полного прекращения боевых действий.

По мере нарастания напряжённой ситуации на востоке Украины, растёт и напряжение на границах страны. Путин отметил, что сейчас у Киева есть только один вектор для действий, и это – переговоры. Нужно как можно скорее президенту страны и главам неподконтрольных территорий встретиться и согласовать важные политические, экономические, гуманитарные и военные действия. Только в этом случае, уверен Путин, можно прийти к соглашению и положить конец вооружённому конфликту.

Подобные заявления Владимир Путин сделал в ходе пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Также президент неоднократно отмечал, что Москва должна приложить все имеющиеся усилия для минимизации напряжения в регионе, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».