Губернатор Беглов мог помочь пострадавшей на Бали петербурженке еще три недели назад

Власти Санкт-Петербурга на протяжении трех недель отказывали семье блогерши Полины Стрелец в перевозке ее в Россию. Смольный использовал предлог «отсутствия юридических обоснований». По данным СМИ, губернатор Александр Беглов не хотел помогать жительнице Северной столицы до момента, пока не вмешалась вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, блогерша Стрелец 20 января на Бали попала в серьезную аварию на гидроцикле. Петербурженке потребовалась экстренная госпитализация в Россию, однако власти второй столицы отказали семье пострадавшей. Тогда родные Стрелец обратились напрямую в администрацию президента.

Так, после вмешательства вице-премьера Голиковой, Беглов дал обещание организовать рейс. Представители главы региона обратились к семье пострадавшей уже тогда, когда подготовка к перевозке шла полным ходом. По итогу, за девушкой послали самолет МЧС, а администрация Петербурга в спасительной операции так и не поучаствовала. На данный момент Полина Стрелец находится в Северной столице, ее дальнейшее лечение будет проходить в Институте Джанелидзе.

По всей видимости, градоначальник Александр Беглов относится безразлично не только к системным городским проблемам, но и к здоровью своих горожан. Так, губернатор буквально оставил на произвол судьбы юную пострадавшую.