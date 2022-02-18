СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.

По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.