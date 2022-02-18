 

Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

18.02.2022, 18:46, Новости дня
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Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.

Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21 минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».

Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

Шведская команда уравняла счет на 47 минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0. 



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