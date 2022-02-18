Путин распорядился беженцам из Донбасса выдавать по 10 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Также президент РФ поручил правительству РФ срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.