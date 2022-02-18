Тренд на юбки в пол возвращается: самые актуальные модели на весну 2022 года

Тренд на юбки в пол возвращается. В этом сезоне дизайнеры представили разнообразные варианты на все случаи жизни. Эту модную деталь уже оценили блогеры и активно вводят новый предмет в свои гардеробы. Нам с вами тоже стоит обратить внимание на фишку сезона. Итак, актуальные модели.

Драпировка

Любительница собирать необычные образы оценит юбки с различными драпировками. Такому образу практически не нужны дополнительные акценты, потому что ими является необычный крой.

Дополните образ простой белой футболкой, лоферами или ботинками и простыми, неброским украшениями на руку – и вы королева стрит-стайла. Но никогда не выбирайте одновременно драпировку и принт, это наглядно покажет полное отсутствие вкуса! Или одно, или другое – таков закон моды.

Кожа

Существует ошибочное мнение, что длинные юбки можно носить только в теплое время года. Вовсе нет, для холодов они тоже подходят, главное – правильно выбрать материал. Отлично ведет себя кожа: сохраняет тепло, стройнит, не продувается ветрами. Кожа легка в уходе и носибельна. Только отдайте предпочтение вариантам из экокожи, иначе рискуете нарваться на претензии со стороны “зеленых”.

Дополняйте юбку легкой кофтой тонкой вязки, ботинками или балетками, но избегайте одного цвета. Если выбираете черный низ, то верх должен быть цветным или белым, иначе образ получится тяжелым и потеряет актуальность.

Плиссе

Плиссе не выходит из моды уже несколько сезонов подряд, и в текущем актуально как никогда. Правда, немного изменилась форма. Чтобы быть на пике модной волны, выбирайте модели с неровным подолом. Лучше всего такая юбка будет сочетаться с сапогами в холодную погоду и балетками в теплую.

Юбка с разрезом

Чаще всего женщины недолюбливают юбки в пол потому, что те скрадывают рост или сковывают движения.

Найдите себе вещь по душе с разрезами по бокам или спереди, и наслаждайтесь свободой и производимым эффектом. Но соблюдайте одно правило: если у вас длинные ноги, верх должен быть максимально закрыт, иначе образ получится очень вульгарным. Если выбираете яркие материалы, то и аксессуары должны быть соответствующими.

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Клетка

Клетчатый принт всегда смотрится эффектно. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить такие юбки с пышным верхом и грубыми ботинками на шнуровке. Цвет принта выбирайте по настроению, но помните, что любая клетка ассоциируется с Шотландией, а значит, в образе могут присутствовать легкие деревенские нотки. Но не переусердствуйте. Платка в тон или небольшой сумки будет вполне достаточно.

Базовая прямая юбка

Чистая классика. Прямые юбки очень удобно стилизовать, потому что к ним подходит любой верх и почти любая обувь. Высокие девушки дополняют образ балетками или сандалиями, невысокие – лодочками и танкетками.

Выбирайте юбку в зависимости от сезона: летом – шелк, в межсезонье – деним. Летом, кстати, отлично смотрятся яркие комплекты из юбки и рубашки с длинными рукавами. Застегнутая на пару пуговиц рубашка сделает вас в меру сексуальной и в то же время крайне стильной.

Зимой выбирайте комплекты грубой вязки. Дополняйте образ тонкими украшениями.