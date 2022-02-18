 

Доктор Мясников: «Изменение цвета родинки может указывать на меланому»

18.02.2022, 18:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Александр Мясников предупредил, что изменение цвета родинки может указывать на меланому. Именно поэтому не следует игнорировать любые изменения цвета и формы индивидуальных особенностей кожи.
В эфире программы «О самом главном» Мясников традиционно поднимает распространённые вопросы, которые позволяют поверхностно оценить состояние собственного здоровья. В этот раз он остановился на родинках и их особенностях. В частности, доктор пояснил о необходимости смотреть за родинками на теле. Особенное внимание следует уделить цвету. Если с течением времени они меняют свой цвет, то поход к врачу не стоит откладывать. Одной из причин такого изменения может стать меланома.

Не стоит, исходя из слов специалиста, игнорировать изменение форм родинок. Подобный симптом тоже сигнализирует о сбое в организме. Именно поэтому при любых изменениях цвета или формы Мясников рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Женщина, чьи раны не заживают – Личное мнение

04.03 / Фотограф Пугачевой показал нежный кадр певицы с Филиппом Киркоровым

11.01 / В России при соблюдении ряда условий появятся продуктовые карточки

08.06 / Специалисты: Провалы в памяти могут быть симптомами болезни Альцгеймера

08.10 / Шаркающая, петушиная, вразвалку. О чем могут говорить нарушения походки

03.02 / «Отрицатели», «реалисты», «бунтари» и «вредители»: ученые классифицировали «ковидные типы личности»

31.10 / В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

11.09 / Могут навредить даже близким: 3 знака зодиака с очень мощной энергетикой

20.04 / «Наши дети тоже были в заложниках»

05.03 / Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика