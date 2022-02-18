Доктор Мясников: «Изменение цвета родинки может указывать на меланому»

Доктор Александр Мясников предупредил, что изменение цвета родинки может указывать на меланому. Именно поэтому не следует игнорировать любые изменения цвета и формы индивидуальных особенностей кожи.

В эфире программы «О самом главном» Мясников традиционно поднимает распространённые вопросы, которые позволяют поверхностно оценить состояние собственного здоровья. В этот раз он остановился на родинках и их особенностях. В частности, доктор пояснил о необходимости смотреть за родинками на теле. Особенное внимание следует уделить цвету. Если с течением времени они меняют свой цвет, то поход к врачу не стоит откладывать. Одной из причин такого изменения может стать меланома.

Не стоит, исходя из слов специалиста, игнорировать изменение форм родинок. Подобный симптом тоже сигнализирует о сбое в организме. Именно поэтому при любых изменениях цвета или формы Мясников рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

Источник: smotrim.ru