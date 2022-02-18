Премьера в Петербурге: мюзикл «Одиссея» – на манеже цирка Чинизелли

Синтез разных видов искусства как новая форма диалога со зрителем. Росгосцирк представил жителям культурной столицы цирковой мюзикл на воде. Спектакль «Одиссея» – это цирковая программа с элементами театрального искусства, оперетты, синхронного плавания. Как заявила на пресс-конференции, посвящённой премьере, первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова, это была амбициозная, смелая цель – создать качественно новый цирковой проект.

«Было непросто, однако нам удалось не только успешно реализовать этот уникальный проект, но и открыть дорогу в мир циркового искусства профессионалам из смежных отраслей культуры, которые никогда прежде не работали с цирком – режиссёру, композитору, вокалисту и хореографу», – прокомментировала Татьяна Бушкова.

Мюзикл «Одиссея» – это режиссёрская работа ученицы романа Виктюка Виктории Коноваловой. Впервые главную роль в цирковом спектакле исполняет приглашённый артист – вокалист Алексей Коновалов. А композитор Святослав Мелик специально для этой постановки написал семь музыкальных произведений.

«Каждый человек мечтает только об одном – быть счастливым. Наш цирковой мюзикл «Одиссея» становится удивительным морским путешествием героя в поисках счастья. С помощью этой истории мне очень хочется напомнить гостям цирка о неизменных ценностях, поступках настоящих героев, погрузить зрителей в мир истории, соединив нити времён. А главное – утвердить в каждом веру в то, что счастье есть. Оно рядом. Нужно только почувствовать и увидеть его», – поделилась режиссёр Виктория Коновалова.

«Одиссея» станет первым цирковым спектаклем, который смогут «увидеть» незрячие и слабовидящие жители Санкт-Петербурга. Росгосцирк запускает проект «Цирк на ощупь». Он стартует в Петербурге и в дальнейшем будет масштабирован на ряд других филиалов компании. Цирки оснастят специальным оборудованием для тифлокомментирования, с помощью которого юные зрители смогут узнавать, что происходит в манеже.



«Сегодня на премьере присутствует тифлокомментатор – специалист, который посмотрит спектакль и создаст лаконичное описания того, что происходит на манеже. Так незрячие и слабовидящие смогут “увидеть” “Одиссею” в мельчайших деталях. Точную дату первого представления с тифлокомментариями в цирке Чинизелли объявим позже», – пояснила исполнительный директор Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Валерия Макаровская.

Цирковой мюзикл на воде «Одиссея» – это уникальный проект, созданный на средства частного циркового продюсера при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и при содействии Росгосцирка. Компания планирует в дальнейшем развивать практику государственно-частного партнёрства при создании цирковых программ.