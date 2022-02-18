 

Москвичи за год получили более 16 млн электронных рецептов

18.02.2022, 18:14, Разное
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“Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет необходимости носить его с собой. Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона”, – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что использование таких рецептов стало привычным для москвичей. За прошедший год их оформили более 16 миллионов раз, включая льготных.

“При этом с недавнего времени льготные лекарства по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек”, – напомнили в пресс-службе комплекса социального развития.

Теперь врачу можно не нужно распечатывать бланк для рецепта. Документ подписывается квалифицированной электронной подписью. По сформированному в системе ЕМИАС коду работник аптечного пункта получит информацию о необходимых пациенту препаратах.

С начала 2022 года отпускать лекарства для льготных категорий по электронным рецептам могут коммерческие аптеки. Полный список аптечных пунктов доступен на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения в разделе “Электронный рецепт”.

Ранее о применении цифровых технологий в московском здравоохранении рассказал мэр Сергей Собянин. В столице ведется уже более 15 миллионов электронных медкарт, в марте 2020 года заработал телемедицинский центр, внедрена система поддержки принятия врачебных решений.



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