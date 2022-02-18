Не скрываются: новый выход беременной Софи Тернер с супругом Джо Джонасом

С каждыми новыми фотографиями папарацци у поклонников Софи Тернер и Джо Джонаса остается все меньше сомнений – их любимая пара ждет второго ребенка. Если на минувшем финальном матче Суперкубка звезда “Игры престолов” была в оверсайз-кофте в спортивном стиле, и многие подумали, что, возможно, на ее снимках недельной давности просто тень не так упала, то сейчас все уже встало на свои места.

Фотографы подловили супругов во время прогулки по Лос-Анджелесу, где установилась теплая, почти весенняя погода. Если Джо был в брюках песочного цвета и разноцветном кардигане, то Софи была одета в салатовое платье-джерси в рубчик, которое обтягивало ее округлившийся живот. Официальных заявлений пара не делает, но и от папарацци не скрывается.

Напомним, что впервые Софи и Джо стали родителями в июле 2020 года. А встречаться актриса и музыкант начали в 2016-м, хотя обнародовали свои отношения лишь два года спустя. В октябре 2018-го они появились вместе на показе Louis Vuitton в Париже.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, поэтому свадьба в Лас-Вегасе в мае 2019 года была для их поклонников долгожданным событием. Следом влюбленные решили устроить настоящее торжество уже летом во Франции, а после супруги отправились в медовый месяц в Италию. В июле 2020 года у пары родилась дочь Уилла.