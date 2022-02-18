Адриана Лима беременна в третий раз

Модель Адриана Лима снова беременна! 40-летняя модель сообщила радостную новость в своем TikTok, опубликовав видео, на котором видно ее круглый живот. Для Адрианы это будет уже третий ребенок – сейчас она воспитывает двух дочерей.

Последний раз модель выходила в свет в ноябре прошлого года: вместе с бойфрендом Андре Леммерсом она посетила открытие выставки-ретроспективы Christian Dior в Дохе, а несколькими днями позже (уже сольно) – церемонию награждения премии The Fashion Awards 2021.

Андре Леммерс и Адриана Лима

Адриана Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем 9 лет. В 2016 году они расстались. У них есть общие дети — Валентина Лима Ярич и Сиенна Лима Ярич.

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Публикация от Adriana Lima Throwback (@adrianalimathrowback)