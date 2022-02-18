 

В Госдуму внесен законопроект о запрете вести роскошный образ жизни

18.02.2022, 18:11, Разное
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В нижнюю палату российского парламента поступил на рассмотрение законопроект “О публичной демонстрации благосостояния граждан”. Для ликвидации негативных настроений в обществе гражданам с высоким уровнем доходов запретят определённые действия, при помощи которых демонстрируется социальное неравенство.

Гражданам запретят демонстрировать большие пачки наличных в иностранной валюте, произносить определенные фразы, например “Плачу за всех” или “Ты знаешь кто я?”, осуществлять психологическое давление на граждан с более низким уровнем доходов путём демонстрации документов, а также выкладывать фото и видео роскошной жизни в социальные сети.

“Вы только посмотрите, как себя ведут россияне с высокими доходами. Сорят деньгами, подрезают на дороге, угрожают, веселятся, покупают дорогие автомобили, товары. А ведь всё это видят обычные люди. Какие ассоциации у них должны возникать при виде этого? Что человек украл, прежде всего, у них. Поэтому нужно немного таких богатеев приструнить. Деньги – тратьте, но не бравируйте этим, тише себя ведите”, – заявил депутат Василий Шалимов.

В случае если закон нарушит государственный служащий, он будет немедленно уволен с запретом занимать руководящие должности. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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