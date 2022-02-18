Ахметов улетел в Женеву. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он вернется в Украину “при первых признаках реальной угрозы”

Он также опубликовал скриншоты сервиса FlightRadar с изображением борта Ахметова, вылетевшего из Украины в направлении Швейцарии.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4826903627379121

“Радіо Свобода” обратилась за комментарием в пресс-службу бизнесмена. Там подтвердили вылет Ахметова в Женеву и сказали, что у него “запланирован ряд встреч”.

“Завтра он планирует вылететь в Лондон также для проведения встреч. Но при первых признаках реальной угрозы, он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами”, – отметила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

Ахметов 30 января уехал в Европу. Терехова говорила, что это была запланированная заранее поездка.

16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, бизесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

По данным Минобороны Украины на 8 февраля 2022 года, вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. “Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, – сказал он.

Зеленский заявил, что Украинское государство “сильно как никогда”, а руководство страны готовит “достойные ответы на все возможные агрессивные действия”.

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