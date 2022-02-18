Глава МИД ФРГ считает, что предоставление оружия Украине поставит под угрозу переговоры в нормандском формате по Донбассу

Об этом 18 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Выступление Бербок транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Мэр Киева Виталий Кличко, обращаясь к Бербок, поблагодарил Германию за оказанную помощь Украине, но отметил, что 5 тыс. шлемов, которые предоставила ФРГ – недостаточно для обороны страны от возможного вторжения РФ.

“Для нас это не простое решение. Но если мы поставим этим шагом под угрозу нормандский формат, что он не будет больше работать, это, с моей точки зрения, будет также большой угрозой безопасности для каждого гражданина в Украине, в связи с ситуацией вокруг контактной линии, в отдельных районах”, – ответила Бербок.

По ее словам, сейчас важно, чтобы стороны вернулись за стол переговоров для обсуждения Минских договоренностей.

“Но мы рассматриваем каждую просьбу, потому что мы стоим плечом к плечу с вами и вашими гражданами. Потому, когда вы попросили о шлемах, мы посмотрели, сколько шлемов мы можем предоставить, мне жаль, что их было только 5 тыс. Сейчас у нас есть новый список, мы рассматриваем его, что мы имеем, что мы можем сделать”, – отметила Бербок.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. “Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев”, – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны страны Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства. 6 февраля она сказала, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.

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