 

CNN – постпред США при ООН обвинила Россию в том, что она «вторгалась» в Восточную Европу

18.02.2022, 17:34, Новости дня
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В эфире CNN постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд попыталась обосновать утверждения Вашингтона о том, что РФ якобы стремится к войне с Украиной. Она заявила, что ранее Москва уже «вторгалась в некоторые части Восточной Европы», но не пояснила, о каких именно странах идёт речь.


AP

Россия имеет «очевидные намерения» в отношении Украины и собирается «атаковать» соседнюю страну в ближайшее время. Такое мнение в интервью CNN высказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Вы знаете, что у нас сегодня было заседание Совбеза, и госсекретарь Блинкен открыто спросил нашего российского коллегу: «Скажите нам, Совету Безопасности, что вы не собираетесь вторгаться», и они этого не сделали. Так что их намерения предельно ясны», — сказала Томас-Гринфилд в эфире телеканала, добавив, что Вашингтону следует быть готовым к наихудшему развитию событий.

По словам американских властей, у них имеются доказательства того, что РФ «движется к неизбежному вторжению» и, несмотря на заявления, не отводит войска от западной границы. Более того, на заседании Совбеза ООН Энтони Блинкен подробно рассказал о разведданных США, согласно которым Москва «ищет предлог» для войны с Киевом.

По утверждению госсекретаря, РФ попытается «выдумать повод» для вооружённого конфликта — «сфабриковать» теракт на своей территории или «устроить постановку» с обнаружением массовых захоронений или атаку беспилотников. Москва назвала эти обвинения «беспочвенными».

В беседе с CNN Томас-Гринфилд указала на 150 тыс. российских военнослужащих у границы с Украиной как на признак того, что РФ «готова напасть со дня на день». «Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они поступали так же, когда вторгались в Крым*. Мы видели, как они поступали так же, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала она.

Постпред подчеркнула, что США «продолжат настойчиво полагаться на дипломатию» и стремиться разрешить кризис мирным путём. По её словам, если «российское вторжение» не состоится, то только благодаря дипломатическим усилиям.

«Мы надеемся, что на следующей неделе мы сядем с ними за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие действия с учётом их и наших опасений, и найдём путь, который позволит избежать конфронтации», — выразила надежду Томас-Гринфилд.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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