SRF – отсутствие России на Мюнхенской конференции грозит политическим застоем

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить ближайшие три дня, собираются вместе представители Европы, США и даже Китая. Однако одна страна в нынешней обострённой ситуации вокруг Украины «демонстративно» воздерживается от участия, и это Россия, отмечает SRF. По версии швейцарского телеканала, её отсутствие тормозит переговоры и грозит политическим застоем.



AP

Впервые с начала пандемии коронавируса важнейшая внешнеполитическая встреча в своей сфере, Мюнхенская конференция по безопасности, проходит в очном формате, пишет швейцарский телеканал SRF.

Мероприятие омрачается украинским кризисом и острой опасностью войны. На конференции ожидаются 40 глав государств и правительств, а также около сотни министров — но одна страна «демонстративно» воздержалась от участия, считает SRF.

На протяжении многих лет РФ всегда весомо присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности. Там уже бывал президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров регулярно становится гостем встречи. Даже во времена глубокого кризиса после «российской аннексии Крыма»* Москва отправляла на конференцию своих высокопоставленных представителей.

Однако на этот раз никто из руководства Кремля не заявил о своём участии — и это именно сейчас, в нынешней обострённой обстановке, подчёркивает швейцарский телеканал. Тем временем давно занимающий пост председателя конференции Вольфганг Ишингер говорит об опаснейшей ситуации в мировой политике. «Я не могу вспомнить, чтобы у нас когда-либо наблюдалось такое многослойное кризисное развитие», — отметил он.

Ежегодная встреча на высшем уровне предоставляет идеальную возможность и платформу для поиска выхода из кризиса, для проведения настоящих переговоров между сторонами конфликта — по поводу контроля над вооружениями или о разоружении, об окончании войны на востоке Украины.

Все затронутые игроки собираются в Мюнхене: европейцы, американцы, даже Китай, а, кроме того, главы крупных международных организаций. Ишингер до последнего выражал надежду, «что в эти выходные мы сможем говорить не только о России, но и с Россией». Однако сейчас, в день открытия конференции, ничего не предвещает такого поворота.

По версии SRF, РФ уклоняется от диалога в Мюнхене, точно так же, как в Совете РФ — НАТО и в ОБСЕ. Спустя несколько недель лихорадочной международной кризисной дипломатии, которая оставляла надежду, теперь грозит политический застой, своего рода вакуум, отмечает швейцарский телеканал. При этом возникает риск, что поле действия будет предоставлено военным силам.

«Высвободиться из беспомощности» — таков девиз нынешней конференции по безопасности в Мюнхене. Формулировка, возможно, несколько высокопарная, однако в сложившейся ситуации она подходит, заключает швейцарский телеканал SRF.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

